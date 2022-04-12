Министр Мурашко оценил медицинский потенциал Урала как «колоссальный»

Сегодня министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко выступил в Екатеринбурге на открытии Международной выставки-форума «Здравоохранение Урала – 2022».

Как передает корреспондент РИА «Новый День» с места событий, министр высоко оценил потенциал Урала в целом и Свердловской области в части развития здравоохранения и медицинской промышленности.

«Сегодня на территории Свердловской области выпускается более 600 лекарственных препаратов, в том числе входящих в список международных и патентованных наименований. 138 производителей выпускают почти 350 наименований различных медицинских изделий. Сегодня потенциал Урала и Свердловской области просто колоссальный. Время возможностей не только по импортозамещению, но и по разработке новых лекарств сегодня пришло», – заявил Михаил Мурашко.

Министр добавил, что понимает: производителям нужна господдержка в сопровождении продукции. Он рассказал, что в Екатеринбурге откроются лаборатории по тестированию медицинских изделий. «Ранее здесь Минздрав и Росздравнадзор создали лабораторию по тестированию качества лекарственных препаратов. Наличие производственной, лабораторной и научной базы и высокоинтеллектуальных специалистов – это залог успеха, который должен быть реализован в регионе, равном Свердловской области. Думаю, что как и всегда в сложные годы, Урал как надежный партнер окажет помощь медицинским работникам в создании кластера», – резюмировал министр.

Полпред президента на Урале Владимир Якушев, в свою очередь, отметил: «На выставке появятся новые партнеры и контракты. В этот непростой период, когда нужно искать резервы внутри себя, это будет крайне полезно».

Екатеринбург, Валентина Ярославцева, Семен Саливанчук

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