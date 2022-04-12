Сотни пенсионеров приехали в «Экспо» на медицинский форум, чтобы попасть на прием к врачам (ФОТО)

В «Екатеринбург-Экспо», где сегодня проходит профессиональный форум «Здравоохранение Урала», приехали сотни обычных жителей, которые хотят попасть на прием к узким специалистам. В обычной поликлинике бывает сложно записаться к онкологу, эндокринологу, офтальмологу, а здесь можно сразу получить консультацию и пройти основные обследования. Но придется постоять в очередях.

Форум будет проходить до 15 апреля и каждый день для жителей Свердловской области будет работать «Городок здоровья». Внутри павильонов огородили территорию, где принимают врачи, а также установили аппараты для обследований. В частности, можно сдать кровь на основные показатели, проверить глазное дно, сделать УЗИ (сердца, щитовидки, органов брюшной полости и так далее) и маммографию (для женщин старше 40 лет), а также ЭКГ. Из узких специалистов тут принимают онколог, эндокринолог, офтальмолог, кардиолог, невролог, дерматолог и даже стоматолог. Также можно сдать тест на ВИЧ и сделать флюорографию.

С самого утра в первый день форума у «Городка здоровья» были большие очереди. Волонтеры помогали взять талон и сориентироваться. Приехали в основном пожилые люди. Они хотят быстро получить консультацию врача. Напомним, накануне открытия форума и приезда министра здравоохранения Михаила Мурашко уральцы жаловались, что ждут приема докторов по полгода.

Сейчас наплыв посетителей в «Городке здоровья» немного спал. Хотя в очередях остаются десятки бабушек и дедушек. Для них подготовили зону ожидания со стульями. Сегодня врачи принимают до 17:00, 13 и 14 апреля – с 10:00 до 17:00, в последний день форума 15 апреля – с 10:00 до 14:00.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева, Ольга Тарасова

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