НПО автоматики готовит к летным испытаниям новую ракету-носитель «Союз-5»

Коллектив НПО автоматики имени академика Н. А. Семихатова в этом году работает над новой современной ракетой-носителем класса «Союз-5».

Как передает корреспондент РИА «Новый День», об этом рассказал сегодня на пресс-конференции, посвященной Дню космонавтики, директор предприятия Андрей Мисюра. «Сейчас мы делаем опытные образцы для проведения летных и других испытаний», – рассказал он.

По словам Мисюры, «Союз-5» будет существенно отличаться от ракеты предыдущего поколения, «Союз-2». «Союз-5» – это новая современная ракета-носитель, она более технически совершенна, поскольку там стоит современное технологическое оборудование, у нее себестоимость будет ниже. Далее – этот носитель более тяжелого класса, чем «Союз-2», он является научно-техническим заделом для сверхтяжелого класса. Там другие принципы управления, полностью цифровое управление, не будет никаких аналоговых линий связи», – пояснил Андрей Мисюра.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

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