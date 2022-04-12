Мальчика, которого отец выкрал у бывшей жены, вернули матери. Ребенка прятали три года (ФОТО)

В Екатеринбурге десятилетнего мальчика, которого отец выкрал у своей бывшей жены, вернули маме. Ребенок не видел ее почти три года. Отец мальчика – 32-летний Андрей Б. – не был официально женат на матери своего сына, однако по его просьбе она согласилась на процедуру установления отцовства. Когда пришел положительный результат генетического теста, екатеринбуржец просто похитил ребенка и скрылся вместе с ним. Мальчик не ходил в школу, не посещал поликлинику.

Мать ребенка обратилась в Ленинский райсуд, и инстанция встала на ее сторону. Постановление гласило, что мальчик должен жить с мамой. Исполнительный лист передали в Службу судебных приставов по Свердловской области. Поначалу найти мужчину и его сына не удавалось. Тогда их обоих объявили в розыск. «Помимо того, по данным областного управления МВД России, мужчина находился и в федеральном розыске – в отношении него было возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ «Мошенничество», – сообщили в пресс-службе УФССП по региону.

Интересно, что установили местонахождение мужчины именно приставы. Они выяснили, что он уехал из города вместе с мальчиком и своими родителями. Андрей арендовал частный дом в Ревде и там укрывал сына. «Информация о месте нахождения разыскиваемого гражданина была незамедлительно передана судебным приставом по розыску сотрудникам МВД России по Свердловской области. В присутствии понятых, представителей органа опеки и попечительства, специалиста-психолога и сотрудников полиции судебные приставы передали ребенка матери. Исполнительные действия совершались с учетом законных прав и интересов ребенка. Таким образом, ребенок вернулся к маме, с которой был в разлуке продолжительное время. Решение суда исполнено в полном объеме», – сообщили в пресс-службе УФССП по региону.

Фото УФССП по Свердловской области

Екатеринбург, Елена Сычева

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