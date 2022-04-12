Директор НПО автоматики: фермеры не доверяют беспилотным комбайнам

Беспилотная сельскохозяйственная техника пока не очень востребована у отечественных аграриев в силу некоторой инертности их мышления.

Об этом рассказал на пресс-конференции гендиректор НПО автоматики Андрей Мисюра. «Мы уже лет 50 занимаемся беспилотными системами управления, поэтому с 2017 года развивали гражданское производство, выбирали нишу, полезную для нашей страны, для нашей потребителей. Сейчас каждый второй комбайн в России оснащен системой управления с НПО автоматики. Мы пошли в рынок сельхозтехники, – рассказал он. – Занимаемся созданием беспилотных систем для комбайнов, тракторов, поливальных машин. Но, к сожалению, беспилотная сельхозтехника в России не нужна, потому что есть инерция в мышлении. Люди хотят контролировать процесс, сажают человека, который сидит и наблюдает».

Поэтому предприятие перешло от систем беспилотного управления к электронным ассистентам вождения сельхозтехники. Западные санкции открыли для НПО этот рынок. «Сейчас на российском рынке 30% техники оснащено западными системами точного земледелия. Теперь у нас есть возможность импортозамещения, – подчеркнул Мисюра. – Работаем с производителями техники, у нас большой объем заказа, он вырос в три раза».

Екатеринбург, Евгения Вирачева

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2022, РИА «Новый День»