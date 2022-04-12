Школьник на самокате попал под колеса машины (ФОТО)

В Екатеринбурге 13-летнего мальчика, ехавшего по обочине, сбил автомобиль. Ребенок получил травмы головы и был госпитализирован. Инцидент произошел сегодня возле дома на Сыромолотова, 7. Ребенок ехал по линии тротуара справа налево по ходу движения транспортного средства, сообщили в пресс-службе ГИБДД города, когда на него наехала «Лада Веста».

За рулем был 26-летний мужчина, который за восемь лет стажа привлекался к ответственности за нарушения ПДД шесть раз. Водитель просто не заметил ребенка, когда объезжал стоящий автомобиль. Он попытался экстренно затормозить, но не избежал столкновения.

«Госавтоинспекция Екатеринбурга напоминает водителям транспортных средств, что при выезде на дорогу с прилегающей территории необходимо уступить дорогу транспортным средствам и пешеходам, движущимся по ней. Родителям и законным представителям ГИБДД рекомендует проводить регулярные беседы с детьми о правилах безопасного поведения на дороге, в том числе при движении на самокате», – добавили в пресс-службе ведомства.

Екатеринбург, Елена Сычева

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