В мае уральцы увидят МКС, а в октябре – солнечное затмение

25 октября 2022 года жители Свердловской области смогут увидеть почти полное солнечное затмение. Об этом рассказал на пресс-конференции инженер учебной астрономической обсерватории УрФУ Владилен Санакоев.

По его словам, в этот день в 15:59 будет закрыто 83% солнечного диска. «Дальше на восток, к Тюмени, этот процент увеличится до 90%, но там условия для наблюдения будут менее благоприятные – Солнце уже будет очень низко над горизонтом», – пояснил ученый.

А уже весной, с 4 мая, жители Екатеринбурга смогут наблюдать в небе Международную космическую станцию. Она будет видна почти в течение трех недель.

Другие космические явления этого года на Урале будут на так хорошо доступны для наблюдения. Например, 16 апреля на одной линии выстроятся Венера, Марс, Юпитер, Сатурн, но мы их не увидим – планеты поднимутся всего на 3-4 градуса над горизонтом. С 29 апреля на северо-западе, рядом со скоплением Плеяд, будет проходить Меркурий, но и его можно будет увидеть только при помощи оптики, хотя бы бинокля.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

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