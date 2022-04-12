Глава Минздрава РФ рассказал, как власти будут поднимать региональную медицину: диспансеризация и строительство ФАПов

Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко рассказал, как власти планируют повышать качество регионального здравоохранения. Этой теме была посвящена панельная дискуссия на выставке-форуме «Здравоохранение Урала – 2022», которая открылась сегодня в Екатеринбурге.

В первую очередь федеральный министр заявил, что за два года пандемии Covid-19 российские больницы научились быстро перепрофилироваться и дистанционно работать с пациентами. Однако коронавирус нанес огромный ущерб здоровью граждан и принес избыточную смертность. Поэтому перед медиками сейчас ставятся новые задачи.

Во-первых, больницы должны совершенствовать форму взаимодействия с пациентами, заявил Мурашко. «В прошлом году страховые компании активно включились в процесс информирования граждан по приглашению пройти углубленную диспансеризацию. Мы видим в этом огромный потенциал. До начала работы отклик пациентов был менее 1%, это возмутительно мало. В конце прошлого года количество откликов пациентов, с которыми провзаимодействовали страховые компании, которые непосредственно обратились в медицинские организации, по некоторым субъектам стало приближаться к 30% и даже 40%. Выстроить коммуникацию и доверительные отношения с пациентом – это сегодня тема номер один», – отметил министр. По его словам, Минздрав сегодня продвигает идеологию диспансерных групп, которая заключается в том, чтобы пациенты с хроническими заболеваниями получали регулярную профилактическую помощь.

Вторая задача – ранняя диагностика онкозаболеваний. Как сообщил Михаил Мурашко, для этого сегодня созданы программы диспансеризации, есть дополнительные выплаты врачам за выявленные случаи онкологии, в регионах внедряется информационная система лечения онкопациентов. Лидером в этой работе стал Ханты-Мансийский автономный округ. И эта работа уже дала результат: смертность от онкозаболеваний снизилась на 5%.

Третьим пунктом выступления Мурашко стала необходимость трансформации первичной медико-санитарной помощи. Имеется в виду повышение компетенций участковых врачей, которые ведут разноплановых пациентов, и развитие сети ФАП в небольших муниципалитетах. «Сегодня по поручению президента РФ сформирована программа первичного звена. Это поставки оборудования, ремонты и создание новых организаций. Создание ФАП – это ключевая задача», – заявил министр.

Также, по его словам, принципиально важно развивать бережливые технологии на базе поликлиник, чтобы пациенты имели возможность быстро получить необходимую медицинскую услугу.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

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