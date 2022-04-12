В Екатеринбурге пьяный мужчина провалился под лед в центре Городского пруда

В центре Екатеринбурга пьяный мужчина провалился под лед, когда переходил пруд. Спасатели вытащили его при помощи щита и круга. Медики диагностировали сильное переохлаждение и опьянение.
В ГУ МЧС по Свердловской области сообщили, что мужчина игнорировал все запрещающие знаки и решил перейти по льду с одного на другой берег городского пруда. Прямо в центре он провалился.
«При помощи спинального щита спасатели добрались до пострадавшего, а затем при помощи спасательного круга вытащили мужчину на берег и передали его подоспевшей бригаде скорой медицинской помощи. Медики диагностировали у гражданина сильное переохлаждение и состояние сильного алкогольного опьянения», – сообщили в МЧС.
Пострадавший госпитализирован.
Екатеринбург, Анастасия Истомина
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