В Екатеринбурге пьяный мужчина провалился под лед в центре Городского пруда

В центре Екатеринбурга пьяный мужчина провалился под лед, когда переходил пруд. Спасатели вытащили его при помощи щита и круга. Медики диагностировали сильное переохлаждение и опьянение.

В ГУ МЧС по Свердловской области сообщили, что мужчина игнорировал все запрещающие знаки и решил перейти по льду с одного на другой берег городского пруда. Прямо в центре он провалился.

«При помощи спинального щита спасатели добрались до пострадавшего, а затем при помощи спасательного круга вытащили мужчину на берег и передали его подоспевшей бригаде скорой медицинской помощи. Медики диагностировали у гражданина сильное переохлаждение и состояние сильного алкогольного опьянения», – сообщили в МЧС.

Пострадавший госпитализирован.

Екатеринбург, Анастасия Истомина

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2022, РИА «Новый День»