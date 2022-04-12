Глава Росздравнадзора заявила о доступности лекарств в России

Глава Росздравнадзора Алла Самойлова оценила доступность лекарств и медицинского оборудования в условиях западных санкций.

«У нас долгое время разрабатывалась и внедрялась система маркировки лекарств. Но в период пандемии эта система полностью вошла в нашу жизнь, и сейчас мы можем видеть движение каждого препарата от производителя до конечного потребителя. Сегодня мы можем четко проследить, какой препарат и в каком количестве находится на складах аптечных и лечебных организаций. Когда сегодня появляются вопросы о недостатке лекарств или перебоях в поставке, то система маркировки позволяет своевременно реагировать на эти вызовы. Нужно или перераспределить лекарства между регионами, или между оптовиками и аптечными продавцами, или, возможно, простимулировать производителей выпускать большее количество препарата. Эта система реально работает. И сегодня мы можем видеть, что доступность и объема лекарств в стране достаточно», – сообщила Алла Самойлова сегодня на форуме «Здравоохранение Урала –2022» в Екатеринбурге.

Также она ответила на опасения о возможном дефиците медицинских изделий и расходных материалов для больниц. Росздравнадзор по поручению Минздрава РФ запустил мониторинг ввода медицинских изделий в гражданский оборот. С 1 марта 2022 года практически все производители и дистрибьюторы обязаны отчитываться перед контрольным ведомством о каждой серии медицинского изделия. По прошествии месяца в системе Росздравнадзора зарегистрировано более 51 тысячи изделий, и список пополняется. Таким образом, Минздрав будет в курсе, сколько медицинского оборудования есть в России, и какие позиции необходимо пополнить.

«Ещё один инструмент контроля – это система федерального реестра медицинских организаций, или ФРМО. Этот реестр необходимо заполнять каждой больнице. По нему четко видно, каким оборудованием оснащено лечебное учреждение, сколько расходных материалов есть в резерве. И если система заполнена правильно и полностью, мы будем знать, какое оборудование надо запланировать к производству, техническому обслуживанию и ремонту. Система могла бы дать ответы на многие вопросы. Но сейчас реестр заполнен только на 30%, и я хочу напомнить для больниц, что это лицензионное требование. Надо его исполнять до прихода проверки», – отметила глава Росздравнадзора.

Что касается внутренних проверок контроля качества медпомощи, то в Свердловской области всего шесть больниц, которые выполняют эти методические рекомендации Росздравнадзора, сообщила Алла Самойлова.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

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