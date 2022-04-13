Три человека погибли за вечер в ДТП с участием грузовиков (ФОТО)

Сразу две смертельные аварии с участием грузовых автомобилей произошли вечером во вторник, 12 апреля, в Екатеринбурге.

Первое ДТП случилось в 19:50 на 13-м км Полевского тракта. Как сообщили в городском ОГИБДД, водитель «Лады Веста» разворачивался в запрещенном месте и столкнулся с МАЗом, ехавшим в попутном направлении. Водитель легковушки 1970 г.р. погиб на месте. Грузовиком управлял 43-летний мужчина со стажем 23 года, к административной ответственности за нарушения ПДД привлекался 10 раз. Он пояснил, что ехал со скоростью около 60 км/ч. На обочине стояла «Веста», которая неожиданно стала совершать разворот. Водитель грузовика пытался затормозить, но избежать столкновения не удалось. Установлено, что он был трезв.

Вторая авария произошла в 21:00 около дома № 2б на ул. Шефской. Водитель «Тойоты Королла» ехал со стороны улицы Фронтовых Бригад в сторону переулка Промышленного, не обеспечил боковой интервал и столкнулся по касательной с попутной «Пежо 308». После чего его выбросило на встречную полосу, где он врезался в КамАЗ. Водитель и пассажир «Тойоты» погибли на месте, их личности устанавливаются.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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