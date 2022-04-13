Перекресток Московской и Куйбышева закроют на майские праздники

В Екатеринбурге с 1 по 4 мая закроют движение на перекрестке улиц Московской и Куйбышева. Автомобили пустят в объезд, а трамваи № 32 и 33 не будут ходить.

По данным пресс-службы мэрии Екатеринбурга, на этом участке будут ремонтировать трамвайные пути. Чтобы не создавать огромные пробки, перекрытие решили организовать в период первых майских праздников, когда трафик будет снижен. Перекресток Московской и Куйбышева закроют с 23:00 1 мая до 06:00 4 мая.

«На это время будет закрыто движение трамваев № 32 и 33, следующих по улице Московской, от остановки «Московская» до конечной станции «Дворец спорта», в обоих направлениях. А также будет ограничено движение автотранспорта на перекрестке улиц Московской и Куйбышева, – сообщили в мэрии. – Объезд для автомобилей будет организован по улицам Радищева, Шейнкмана, Московская, Большакова. На закрытом участке рабочие установят соответствующие дорожные знаки и указатели».

Екатеринбург, Анастасия Истомина

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