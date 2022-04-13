В мэрии планируют запустить фонтаны через месяц

В администрации Екатеринбурга планируют запустить фонтаны на территории города через месяц – в середине мая. Об этом «Новому Дню» сообщили в пресс-службе ратуши.
Фонтанами заведует муниципальное предприятие «Водоотведение и искусственные сооружения». До 2020 года их запускали ко Дню Победы. Однако в год начала пандемии коронавируса, когда массовые мероприятия были запрещены, это произошло несколько позже.
Екатеринбург, Елена Сычева
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