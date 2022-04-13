На уральских трассах стали реже воровать знаки – прежде их крали на металлолом и лопаты

В Свердловской области на трассах стали режет красть дорожные знаки, сообщили «Новому Дню» в пресс-службе Уралуправтодора. Прежде их срезали и сдавали на металлолом, а иногда использовали как садовый инструмент. «Около трех лет назад вырезали треугольные знаки в направлении возле Каменска-Уральского. Брали именно треугольники, предполагаем, что использовали их как лопаты», – сказали в пресс-службе дорожного предприятия.

За последние два года при этом выросло число краж ограждений на трассах. Так, в 2020-м неизвестные срезали барьеры на М-5 «Урал». После того как представители Уралуправтодора обратились в полицию, злоумышленников удалось поймать – для этого правоохранители устраивали засаду. В прошлом году барьеры тоже срезали, однако найти воров не удалось.

Отметим, что кража и ограждений, и дорожных знаков является уголовным преступлением – это рассматривается как хищение федерального имущества.

Екатеринбург, Елена Сычева

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