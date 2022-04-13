Екатеринбуржцу грозит три года колонии за фото нациста на сайте «Бессмертного полка»

В Екатеринбурге завершено уголовное дело против 21-летнего горожанина, который опубликовал фотографию германского нациста на сайте акции «Бессмертный полк». Молодой человек обвиняется в преступлении по ч. 1 ст. 354.1 УК РФ «Реабилитация нацизма». Ему грозит вплоть до трех лет лишения свободы, сообщили в пресс-службе следственного комитета Свердловской области.

Инцидент произошел в конце апреля 2020 года. Из-за пандемии Covid-19 памятная акция «Бессмертный полк» тогда проводилась в онлайн-формате. По данным следствия, екатеринбуржец отправил в фотобанк изображение одного из высших руководителей нацистской Германии, подписав его подлинные имя и фамилию. «Этот представитель нацистского государства принимал активное участие в совершении военных преступлений против человечности в годы Второй мировой войны, что подтверждено приговором Международного военного трибунала. Фигурант достоверно знал об этом», – говорится в сообщении СК.

Модераторы «Бессмертного полка» заблокировали недопустимую фотографию. Молодого человека вычислили сотрудники регионального управления ФСБ, вменив ему уголовную статью. Дело передано в областной суд.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

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