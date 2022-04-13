«Первый шок прошел»: в Свердловской области начался рост малого и среднего бизнеса

Несмотря на санкционное давление, сегодня в Свердловской области уже снова растет число предприятий малого и среднего бизнеса. Об этом заявил директор Свердловского областного фонда поддержки предпринимательства Валерий Пиличев.

«Развитие любого бизнеса связано с колебаниями на рынке, всегда после изменений происходит переформатирование и рост. Кто-то не справляется и уходит, но появляются новые игроки. Например, в пандемию начались проблемы у рестораторов, они начали закрываться, но в это же время стало открываться много заведений по франшизам: небольшие кофейни, пиццерии, – рассказал Пиличев. – Сильнее всего сегодня затронуты отрасли, которые больше чем на 50% в своем сырье использовали незаменимые иностранные компоненты. Но первый шок уже прошел, и предприниматели находят другие варианты работы, и покупки того же сырья.

Сегодня мы наблюдаем реальный рост малого и среднего бизнеса в Свердловской области. Лично я думал, что количество малого и среднего бизнеса затормозится на каком-то уровне, но по последним сведениям, у нас 199 тысяч 700 субъектов МСП – это практически допандемийный уровень, плюс к этому у нас 134 тысячи самозанятых, по своей экономической сути они тоже являются субъектами малого и среднего предпринимательства».

Екатеринбург, Елена Владимирова

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