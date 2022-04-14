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Четверг, 14 апреля 2022, 11:04 мск

Новости Екатеринбург

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На площади 1905 года закроют парковку ради ярмарки

В центре Екатеринбурга в ближайшие выходные пройдет традиционная весенняя ярмарка. В связи с этим на два дня закрывается автомобильная парковка на площади 1905 года. Ограничения будут действовать с 00:00 16 апреля до 19:00 17 апреля, сообщили в пресс-службе мэрии.

Торговые ряды будут работать в субботу и воскресенье с 9 до 17 часов. На ярмарке горожане смогут приобрести продукты от местных производителей: мясо, колбасы, рыбу, свежие овощи и зелень, молочную продукцию, сухофрукты, орехи и мед. Также в лавках можно купить сувениры из дерева и кожи, вязаные вещи и другие изделия уральских мастеров.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

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