«Наступает время заменителей». Из-за роста цен на полки магазинов хлынут сырные и сметанные продукты

Производители молочных продуктов заявили о росте себестоимости товаров на 20%, а также о резком снижении покупательского спроса на наиболее дорогие позиции – в первую очередь сметану и сыр, а также десерты.

«Рост цен из-за сырья будет. Ассортимент, как мы видим, сокращается – меньше берут десертные группы, йогурты, творог с наполнителями, больше переключаются на простые вещи – молоко, масло, творог. Сметана упала очень серьезно. Это связано с постом, но она и стоит около 100 рублей за банку в магазинах, и это для людей становится уже очень проблемным покупать раз в несколько дней», – рассказал директор предприятия «Талицкое молоко» Юрий Окунев.

По его словам, в ближайшее время на полках розничных магазинов станет больше различных эрзацев и заменителей. «Я недавно встречался с производителями сырного продукта, не сыра. Они говорят: «Наступает наше время», потому что стоимость сыра будет гораздо выше. Будет переход потребления. Насколько упадет покупательская способность населения – будем смотреть, где дно, и оттуда отталкиваться», – сказал он, говоря о возможном отказе от производства некоторых продуктов.

Существуют и опасения, что из-за роста цен некоторые производители будут фальсифицировать продукты – например, заменять молочные жиры на растительные. Эта угроза особенно реальна, если учесть, что ради поддержки бизнеса контрольно-ревизионные мероприятия ограничили. «Производители будут стараться удешевить продукцию. Но с помощью федерального госмониторинга у нас продолжается отбор проб. Будем осуществлять выезды в организации, в хозяйства, в перерабатывающие предприятия, выявлять нарушения – но принимать не административные меры, а больше профилактические. Консультирование. В большей степени тут ответственность производителей. Все-таки надеемся на добросовестность», – сказала начальник отдела государственного ветеринарного надзора Управления Россельхознадзора по Свердловской области Евгения Косарева.

Екатеринбург, Екатерина Норсеева

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2022, РИА «Новый День»