«Надо ограничить аппетиты лиц, которым миллиарды падают с неба», – производители требуют отмены «Честного знака»

Производители продукции, которая попала под требование обязательной маркировки «Честный знак», требуют ее отмены, поскольку она дублирует уже существующие системы надзора за качеством. При этом производственники несут существенные финансовые потери из-за необходимости клеить на товары наклейки с QR-кодами. «Вся молочная отрасль ожидала, что с 1 апреля уберут ужасный «Честный знак» – маркировку, на которую мы потратили гигантское количество денег, и еще каждый месяц мы должны платить в карманы каких-то частных лиц, два из трех которых проживают за пределами Российской Федерации. Только для нашего предприятия затраты на это составляют около 5 млн рублей в месяц. Только в Свердловской области 20 заводов, я думаю, один наш регион только с молочной продукции платит каждый месяц дань около 50 млн рублей», – подсчитал директор «Талицкого молока» Юрий Окунев.

По его словам, все затраты перекладывают на потребителя. «За абсолютно ненужную марочку покупатель платит 60 копеек. QR-код этот часто не читается, хотя мы очень качественно наносим, эта наклейка отрывается, теряется, и получается, что абсолютно легальная и качественная продукция не может быть реализована, это прямые убытки для нас и розницы», – подчеркнул он.

Окунев рассказал, что с 1 апреля законодатели собирались отменить обязательное требование о нанесении маркировки системы «Честный знак», но перенесли отмену на полгода – до 1 сентября. «Я считаю, что должна быть какая-то [политическая] воля – ограничить аппетиты некоторых лиц, потому что я понимаю, что это миллиарды рублей в год, которые падают в карман с неба. Но для нашей отрасли это абсолютно ненужный момент. У нас есть система «Меркурий», где отражено движение сырья, продукции – этого достаточно», – добавил он.

Напомним, под обязательное требование о маркировке «Честный знак» попадают, кроме молочной продукции, питьевая и минеральная вода в бутылках, лекарственные препараты, табачные изделия, обувь, одежда, меховые изделия, автомобильные покрышки и другие товары. На этой неделе Российский совет торговых центров отправил в Минпромторг предложения по поддержке легкой промышленности – в том числе и об отмене маркировки «Честным знаком» одежды, товаров из текстиля и меха, а также обуви. В РСТЦ подчеркнули, что у предприятий легпрома уже есть сертификация безопасности продукции, которая достаточна для того, чтобы не допустить на рынок фальсификат и некачественные изделия, а маркировка «ЧЗ» только дублирует функцию и увеличивает финансовую нагрузку на конечного потребителя.

Екатеринбург, Екатерина Норсеева

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