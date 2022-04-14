Свердловскстат: капуста и свекла за неделю подорожали на 16%, лук – на 8%

В свердловских магазинах продолжается дикий рост цен на овощи из «борщевого набора». Дорожают капуста, свекла, лук и морковь. А не сезонные для этого времени года свежие огурцы и помидоры, наоборот, начали дешеветь.

Новые данные по мониторингу потребительских цен с 1 по 8 апреля опубликовал Свердловскстат. Свежая белокочанная капуста теперь стоит 107,96 рублей за килограмм (+16,09%), свекла – 60,08 рублей за килограмм (+16,7%), репчатый лук – 52,59 рублей за килограмм (+8,03%), морковь – 65,43 рубля за килограмм (+4,01%). Стоит отметить, что эти овощи стали дорожать еще в начале весны. Так, за март капуста выросла в цене почти на 40%, а лук – на 65%.

Рост цен немного замедлился на сахар (+1,49%), хлеб (+1,4%), подсолнечное масло (+2,72%) и маргарин (+3,22%). Также отмечается удорожание яблок (+2,46%), печенье (+3,09%), сыр (+2,29%), колбаса (+3,85%).

В первую неделю апреля подешевели только бананы, которые теперь стоят 124 рубля за килограмм, свежие огурцы (135,4 рубля за килограмм) и свежие помидоры (227 рублей за килограмм).

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

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