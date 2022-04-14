От укусов диких и домашних животных пострадали больше 1600 свердловчан

Больше полутора тысяч жителей Свердловской области подверглись нападениям животных только за первый квартал 2022 года. Как рассказали «Новому Дню» в пресс-службе управления Роспотребнадзора по региону, в числе укушенных и оцарапанных – 1636 человек. В 23 случаях нападали на уральцев дикие животные. В основном, лисы и бродячие собаки.

К счастью, ни одного случая заражения бешенством у людей после укусов животных не фиксировалось ни в этом году, ни вообще за последние девять лет – в последний раз такое произошло в 2013-м.

Екатеринбург, Екатерина Норсеева

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2022, РИА «Новый День»