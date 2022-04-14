Подростки открыли стрельбу с балкона в центре Екатеринбурга

Сегодня днем в центре Екатеринбурга двое подростков развлекались стрельбой из пневматического пистолета с балкона.
По сообщению паблика «Инцидент.Екатеринбург» соцсети «ВКонтакте», ЧП случилось в доме № 19 на улице Братьев Быковых.
В пресс-службе городского УМВД «Новому Дню» сообщили: «Данная информация зарегистрирована в отделе полиции № 11. Сотрудники территориального ОВД устанавливают личности молодых людей. Информации о пострадавших не поступало».
Екатеринбург, Елена Владимирова
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