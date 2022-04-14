Подростки открыли стрельбу с балкона в центре Екатеринбурга

Сегодня днем в центре Екатеринбурга двое подростков развлекались стрельбой из пневматического пистолета с балкона.

По сообщению паблика «Инцидент.Екатеринбург» соцсети «ВКонтакте», ЧП случилось в доме № 19 на улице Братьев Быковых.

В пресс-службе городского УМВД «Новому Дню» сообщили: «Данная информация зарегистрирована в отделе полиции № 11. Сотрудники территориального ОВД устанавливают личности молодых людей. Информации о пострадавших не поступало».

Екатеринбург, Елена Владимирова

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2022, РИА «Новый День»