Миллионы тонн производственных отходов ЕВРАЗа ежегодно уходят на переработку (ФОТО)

Предприятия ЕВРАЗа на Урале и в Сибири ежегодно утилизируют и передают на вторичную переработку свыше 34 млн тонн производственных отходов и побочной продукции. В том числе – почти 900 тонн крупногабаритных шин тяжелой карьерной техники и 2450 тонн отработанных промышленных масел, которые передаются для переработки и обезвреживания сторонним специализированным организациям. В рамках экологической стратегии до 2030 года перед ЕВРАЗом поставлена цель: достичь 95% переработки металлургических отходов и использовать 50% отходов горного производства.

Как сообщает пресс-служба холдинга, ЕВРАЗ НТМК и ЕВРАЗ КГОК перерабатывают и утилизируют около 5 млн тонн побочных продуктов и отходов металлургического передела. Более 80% из них используются самими комбинатами. Это побочные продукты доменного, сталеплавильного, прокатного производств: шлаки, пыли, шламы, окалина, отсевы. Рециклинг побочных продуктов дает значительный экономический и экологический эффект. Например, скрап и окалину используют в процессе производства ванадиевого шлака в конвертерном цехе. Прокатная окалина предварительно окусковывается на брикетировочной установке. Сталеплавильные шлаки проходят первичную переработку на шлакоразделках, где их дробят, извлекают металловключения, которые затем продают сторонним переработчикам.

ЕВРАЗ ЗСМК утилизирует и передает на вторичную переработку 4,6 млн тонн отходов в год. Больше всего технологических отходов дает производство кокса, извести, агломерата, чугуна, стали, проката, метизов, а также деятельность по обеспечению и обслуживанию основного производства.

Для перевозки пыли на вторичную переработку на ЕВРАЗ НТМК используют специальные цистерны

Ежегодно на комбинате утилизируется, перерабатывается и повторно используется около 88% отходов. Предприятие реализует новый проект по организации сухого вывоза отходов фракции 1-150 мм. В результате из породы углеобогащения будут получать товарный продукт, который можно использовать при изготовлении шлакоблочных изделий, в производстве красного кирпича, строительстве и ремонте автодорог, засыпке оврагов.

Распадская угольная компания (РУК, управляет угольными активами ЕВРАЗа) утилизирует и передает на вторичную переработку свыше 25 млн тонн производственных отходов. Кроме шин и масел компания также отправляет на переработку аккумуляторы, шахтные светильники, шпалы, ртутные лампы и фильтры очистки топлива.

В РУК используется экологичный и перспективный метод утилизации масел и шин – низкотемпературная технология без доступа кислорода. Получаемая в результате пиролизная жидкость служит основой для изготовления асфальто-дорожного покрытия. Она используется как высококачественное топливо для котельных, а также в работе сушильных агрегатов в сельском хозяйстве. Ещё один продукт – технический углерод. Он востребован в производстве пластмасс и резины.

Нижний Тагил, Елена Владимирова

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