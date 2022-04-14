В Свердловской области выявлено 453 нарушения в дорожном строительстве

Свердловская прокуратура отчиталась об итогах проверки исполнения законодательства при строительстве, ремонта и содержании автомобильных дорог в регионе. Всего было выявлено 453 нарушения. Прокурорские представления получили свердловское министерство транспорта, Госавтоинспекция и Уралуправтодор.

Как сообщает пресс-служба надзорного органа, часть нарушений были связаны с тем, что власти не достигли показателей регионального проекта «Безопасность дорожного движения» и нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Также были обнаружены нарушения в сфере госзакупок, случаи плохого дорожного ремонта и непринятие мер для снижения аварийности на дорогах. Так, было выявлено финансовое нарушение в Сысертском городском округе. По данным прокуратуры, местная администрация заключила муниципальный контракт с компанией «Урал-Альянс» для обустройства пешеходных переходов. Заказчик принял работы по акту в октябре прошлого года. Но во время прокурорской проверки выяснилось, что «зебры» не соответствуют ГОСТу. Ущерб городскому бюджету составил почти 600 тысяч рублей. Теперь эти деньги прокуратура пытается взыскать с подрядчика в арбитражном суде.

Всего по итогам проверок дорожного хозяйства прокуратура внесла 111 представлений, добившись привлечения к дисциплинарной ответственности 16 должностных лиц.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

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