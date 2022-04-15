Задержан грабитель, отнявший сумку с продуктами и деньгами у 95-летнего фронтовика (ФОТО)

В Екатеринбурге по горячим следам задержан грабитель, который напал на улице на 95-летнего участника Великой Отечественной войны. Об этом сообщил руководитель пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.

В этот день пенсионер сходил в банк, снял с карточки около 10 тысяч рублей, купил продукты и пошел домой. У подъезда он поставил сумку на землю, чтобы достать ключи. В этот момент к нему подошел неизвестный, схватил сумку и бросился бежать. Пенсионер пытался его остановить, но получил удар собственной сумкой по голове. В полиции ветеран описал внешность нападавшего и рассказал о подробностях нападения.

Буквально через пару часов сотрудникам уголовного розыска удалось установить, где находится предполагаемый грабитель. Он был задержан нарядом патрульно-постовой службы, вещи пенсионеры были при нем, но часть денег злоумышленник успел потратить.

Нападавший оказался ранее судимым безработным уроженецем Сухого Лога 50 лет. Он вел полубродяжнический образ жизни. Возбуждено уголовное дело по статье «Грабеж», подозреваемому грозит до 7 лет лишения свободы.

Полицейские предполагают, что злоумышленник следил за пенсионером от отделения банка, выбирая удобный момент для нападения.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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