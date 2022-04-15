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Пятница, 15 апреля 2022, 10:16 мск

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Роспотребнадзор проверил школу на Уралмаше из-за жалобы на таракана в каше

Специалисты Роспотребнадзора проверили санитарное состояние пищеблока школы № 113 в Екатеринбурге. Ранее мама одного из учеников пожаловалась, что ее ребенку на обед дали гречневую кашу с тараканом.

В школьной столовой в тот же день провели проверку, но ничего подозрительного не обнаружили. Санврачи не нашли тараканов ни на пищеблоке, ни в других помещениях учебного заведения.

«Санитарное состояние помещений школы удовлетворительное. Профилактическая обработка школы, согласно представленным документам, проводится регулярно силами коммерческой подрядной организации», – сообщили в пресс-службе регионального управления Роспотребнадзора.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

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