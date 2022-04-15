Несмотря на санкции и запреты: из Екатеринбурга полетит рейс за благодатным огнем

Из Екатеринбурга в конце следующей недели отправится рейс в Иерусалим за благодатным огнем. В прошлом году самолет с церковными иерархами не летал в Израиль – лампадку с частицей благодатного огня доставили из Москвы, так как страна была закрыта для посещения в связи с коронавирусными ограничениями.

В этом году сложностей с логистикой из Израиля нет – небо для российских самолетов не закрыто, поэтому рейс из уральской столицы отправится за благодатным огнем в конце следующей недели. Лампадку с частицей доставит в Свято-Троицкий кафедральный собор митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Евгений около полуночи в пасхальную ночь. Информацию «Новому Дню» подтвердил источник в епархии.

По данным агентства, за благодатным огнем отправится самолет российского производства.

Екатеринбург, Елена Сычева

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