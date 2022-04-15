В Екатеринбурге в выходные будут ловить пьяных водителей

С сегодняшнего дня и до понедельника в Екатеринбурге пройдут массовые проверки водителей. ГИБДД будут ловить пьяных за рулем, а также грубых нарушителей.

По данным Госавтоинспекции, только с начала 2022 года в Екатеринбурге по вине нетрезвых водителей случилолсь 18 дорожно-транспортных происшествий, в которых 1 человек погиб и 30 получили травмы различной степени тяжести.

«Управление транспортным средством в состоянии опьянения является серьезным нарушением правил дорожного движения, которое приводит к тяжким последствиям и ставит под угрозу жизнь и здоровье всех участников дорожного движения. За нарушение предусмотрена административная ответственность в виде лишения права управления на срок до 2-х лет и штрафа в размере 30 тысяч рублей», – напомнили в пресс-службе ГИБДД по Екатеринбургу.

Если водитель попался пьяным повторно, он понесет уголовную ответственность по статье 264.1 УК РФ. Придется заплатить штраф от 200 до 300 тысяч рублей, либо отправиться на обязательные работы, либо – в тюрьму на срок до 2 лет.

Екатеринбург, Анастасия Истомина

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