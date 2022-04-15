Посетителей железнодорожного вокзала в Екатеринбурге кормили просрочкой

На железнодорожном вокзале Екатеринбурга три точки общепита были оштрафованы за несоблюдение санитарных требований. Как выяснилось при проверке, организации выставляли на продажу просроченную еду, а сотрудники допускали хранение тряпок и моющих средств в непосредственной близости с готовыми блюдами. Кроме того, у некоторых работников не было профилактических прививок.

Нарушения качества услуг питания на вокзале выявила Свердловская транспортная прокуратура. Как уточнили «Новому Дню» в пресс-службе ведомства, проверка проходила в декабре 2021 года. В отношении двух юридических лиц и одного ИП были возбуждены шесть административных дел по ст. 6.6 КоАП РФ «Нарушение санитарно-эпидемиологических требований к организации питания населения». По результатам рассмотрения организации и должностные лица были оштрафованы.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

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