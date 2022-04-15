Отлетевшее крыло грузовика убило водителя «Рено Логан» (ФОТО)

Утром 15 апреля на 307 км автодороги Пермь – Екатеринбург случилось ДТП, в котором погиб человек.

Как сообщили в пресс-службе областного УГИБДД, грузовик «МАН» с поврежденным колесом задел по касательной встречную автомашину «Исузу» под управлением водителя 1977 г.р. После этого от грузовика отвалилась часть переднего левого крыла кабины. Деталь отбросило в ветровое стекло автомашины «Рено Логан», следующей за автомашиной «Исузу». Водитель «Рено Логан» 1982 г.р. скончался на месте ДТП.

«Установлено, что автомашиной «Рено Логан» управлял 40-летний житель Нижнесергинского района. Также в автомобиле находилось 4 пассажира, которые в данном ДТП не пострадали», – пояснили в Госавтоинспекции Свердловской области.

Первоуральск, Елена Владимирова

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