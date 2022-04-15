Полиция разобралась с подростками, испугавшими соседей пистолетами

«Стрельба с балкона» на улице Братьев Быковых в Екатеринбурге, напугавшая вчера бдительных горожан, оказалась всего лишь игрой.

Как сообщили «Новому Дню» в отделении по связям со СМИ УМВД Екатеринбурга, личности подростков были быстро установлены. Одному из них – 17, другому – 16 лет. Оба учатся в одном из колледжей Екатеринбурга, на учете в полиции не состоят. Пистолеты, которые были у них в руках, – игрушечные, изготовлены из пластика. Никакой опасности для окружающих они не представляют.

«Накануне один из несовершеннолетних пришел в гости к другому. Через некоторое время они вышли на балкон, где решили поиграть. В процессе игры они направляли игрушечные пистолеты во двор. При этом прохожих внизу не было и подростки были уверены, что напугать кого-либо своим поведением они не могут. Противоправных действий несовершеннолетними не совершено, сообщений о телесных повреждениях и порче чужого имущества не поступало», – резюмировали в полиции.

Как уже сообщал «Новый День», вчера видеозапись с подростками, «стрелявшими» с балкона, появилась в паблике «Инцидент.Екатеринбург» соцсети «ВКонтакте». Очевидец предположил, что у юношей – настоящее пневматическое оружие.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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