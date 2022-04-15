Основным видеосервисом для клиентов «МегаФона» станет Start

Компания и основатели Start планируют объединить два онлайн-кинотеатра. После слияния на видеосервисе Start появится новое контентное предложение: в рамках единой подписки продолжат выходить премьеры оригинальных проектов, запустится интернет-вещание широкого пакета телеканалов, а также значительно увеличится предложение зарубежных фильмов и сериалов.

Как сообщили в пресс-службе «МегаФона», до 2022 года компания развивала для своих абонентов два видеосервиса. Start («МегаФон» владеет 50% акций) обеспечивал лучшее предложение премьер оригинальных сериалов и кино собственного производства, в то время как «МегаФон ТВ» играл роль видеомаркетплейса с широким ассортиментом: от телеканалов до новинок кино и сериалов.

«Уже в момент приобретения нами доли в Start в 2020 году мы говорили о том, что оба продукта в портфеле компании комплементарны друг другу и у каждого из них есть своя уникальная аудитория. Мы готовы к объединению этих двух площадок в одну, чтобы дать максимальное удобство пользователям», – говорит директор по стратегии и развитию бизнеса «МегаФона» Александр Соболев.

Переход на новый формат планируется с мая. Start как лидер в производстве оригинального контента (исследование Telecom Daily по итогам 2021 года) предложит пользователям в 2022 году более 24 премьер собственного производства: новые сезоны сериалов «Вампиры средней полосы», «Медиатор», «Контейнер», «ИП Пирогова» и другие. А также популярные российские и зарубежные фильмы и сериалы, в том числе широкий каталог детского контента, а также более 100 ТВ-каналов. При этом «МегаФон ТВ» будет поддерживаться для абонентов на протяжении всего года, а текущим пользователям «МегаФон ТВ» будут предложены выгодные условия для перехода на Start.

«Объединение двух сервисов – и с точки зрения контента, и с точки зрения команд – а также фокусирование усилий «МегаФона» на продвижении одного видеосервиса среди своих абонентов, позволит Start значительно нарастить базу подписчиков и занять еще более значимое место на рынке», – говорит генеральный директор Start Дмитрий Гудумак. Топ-менеджер также подчеркнул, что для новых и текущих абонентов «МегаФона» разрабатываются особые условия по предоставлению сервиса.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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