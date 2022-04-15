В Екатеринбурге начались выборы парка для благоустройства в 2023 году

В Екатеринбурге началось голосование за парк, который будет благоустроен в 2023 году на федеральный грант программы «Комфортная городская среда».

Горожанам представлены на выбор пять площадок:

– Летний парк «Уралмаш»;

– Сад имени Энгельса на улице Малышева;

– Парк имени Блюхера в Кировском районе;

– Парк имени 50-летия ВЛКСМ («собачий парк») на Юго-Западе;

– Преображенский парк в Академическом районе (второй этап).

Как рассказал заместитель председателя городского комитета по благоустройству Виктор Юровицкий, голосование продлится с 15 апреля по 30 мая. Отдать голос можно на портале «Госуслуги» или с помощью волонтеров проекта, которые с сегодняшнего дня будут стоять в популярных у горожан местах.

«У волонтеров будет специальная символика и планшеты. Они расскажут про все площадки и объяснят, как можно проголосовать. Такой проект проходит в Екатеринбурге второй год подряд. Но в этом году есть нововведение: голосовать за парк смогут подростки от 14 лет. Они ведь тоже жители города, пусть проявят свою позицию», – отметил чиновник.

Четыре из пяти городских парков – достаточно старые. В них нужно обновить дорожки, освещение, кое-где установить скамейки и поменять систему водоотведения. Парк Преображенский в Академическом стоит особняком. Он выиграл голосование в прошлом году, и работы по обустройству территории от улицы Чкалова до улицы Мехренцева будут проводиться уже в этом году. Но это всего лишь половина парка, поэтому жители района добивались включения Преображенского в проект голосования на 2023 год. При первом отборе площадок парк в Академическом набрал 75% голосов. Сейчас он соревнуется за благоустройство во втором туре.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

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