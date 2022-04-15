Городские фонтаны начнут включать с 1 мая

Фонтаны в Екатеринбурге начнут включать в этом году раньше – уже с 1 мая. Об этом «Новому Дню» сообщили в Пресс-службе мэрии. Там рассказали, что будут успевать запустить их ко Дню Победы. Первым включат фонтан в сквере Александра Попова у памятника изобретателю радио, а также светомузыкальный фонтан в русле реки Исеть на Плотинке.

Напомним, ранее сообщалось, что фонтаны запустят только через месяц – во второй половине мая.

Екатеринбург, Елена Сычева

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