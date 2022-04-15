В минспорта и Институте физкультуры УрФУ идут обыски

В министерстве спорта Свердловской области и Институте физкультуры УрФУ сегодня идут обыски, рассказал «Новому Дню» информированный источник, связанный с силовыми структурами. Информацию подтвердили два других спикера – из минспорта региона и управления ФСБ по Свердловской области.

«Изымают документы, финансовые отчеты, все, что связано с проведением крупных спортивных мероприятий», – сказал один из собеседников «Нового Дня».

По данным агентства, внимание силовиков может быть приковано к деятельности и.о. директора Института физической культуры, спорта и молодежной политики УрФУ Евгения Шурманова.

В УрФУ попросили отправить письменный запрос в ответ на просьбу прокомментировать обыски. Глава минспорта Свердловской области Леонид Рапопорт заявил «Новому Дню», что никто никакой выемки там не производит.

Екатеринбург, Екатерина Норсеева

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2022, РИА «Новый День»