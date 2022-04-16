Нетрезвый екатеринбуржец ограбил зоомагазин ради своей кошки

В Екатеринбурге полиция нашла мужчину, который ограбил зоомагазин, чтобы накормить свою кошку.

Как сообщили в пресс-группе УМВД Екатеринбурга, в полицию обратилась 25-летняя продавец одного из зоомагазинов на улице Белинского. По словам женщины, в торговый зал вошел неизвестный мужчина, набрал кошачьего корма и, не обращая внимания на требования заплатить, прошел через кассовую стойку и скрылся. Ущерб, причиненный магазину, составил 5 тысяч рублей.

Скрин с видео, предоставленного пресс-группой УМВД Екатеринбурга

Сотрудники полиции опросили менеджера, просмотрели записи камер видеонаблюдения и быстро нашли злоумышленника. Его доставили в дежурную часть и опросили. Мужчина 1988 г.р. оказался ранее судимым за грабеж и хранение наркотиков. Он признался, что перед походом в зоомагазин выпил, а корм предназначался его кошке. В полиции напоминают, что, несмотря на внешнюю безобидность, подобные действия квалифицируются по статье «Грабеж».

Полиция предупреждает граждан об ответственности за хищение чужого имущества и призывает не злоупотреблять алкоголем во избежание необдуманных поступков.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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