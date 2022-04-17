На Серовской трассе погиб пешеход (ФОТО)

Сегодня утром, 17 апреля, около 9 часов 40 минут, на 197 км автодороги «Екатеринбург – Серов» случилась авария, в результате которой погиб пешеход из Серова,

По предварительной информации УГИБДД, водитель грузового автомобиля «ДАФ» с прицепом, двигаясь со стороны Серова, наехал на пешехода, который неожиданно для водителя вышел на проезжую часть. Мужчина погиб на месте аварии.

За рулем грузовика был 44-летний мужчина, имеющий стаж управления транспортными средствами 26 лет. Ранее к административной ответственности за нарушение ПДД привлекался 20 раз. Сотрудники ГИБДД установили, что он был трезв.

Екатеринбург, Елена Владимирова

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2022, РИА «Новый День»