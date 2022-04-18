В уральской колонии покончил с собой насильник

В нижнетагильской колонии покончил с собой 50-летний заключенный, осужденный за насильственные действия сексуального характера.

Как сообщили в пресс-службе ГУФСИН Свердловской области, тело было обнаружено в камере следственного изолятора. Медработники колонии пытались реанимировать заключенного, но безуспешно. «Признаков насильственной смерти у Т. не обнаружено, предварительная причина случившегося – суицид», – заявил пресс-секретарь ГУФСИН полковник Левченко.

Для выяснения всех обстоятельств в колонию прибыли сотрудники ГУФСИН Свердловской области, надзорных и следственных органов. Проводится проверка.

Нижний Тагил, Елена Владимирова

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