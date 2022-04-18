В Екатеринбурге появятся гигантские пасхальные яйца из роз (ФОТО)

В Пасхальное воскресенье, 24 апреля, улицы Екатеринбурга украсят праздничные инсталляции из живых роз. Цветочные композиции от 1,5 до 2,5 метра высотой в виде пасхальных яиц появятся на популярных городских маршрутах: на пешеходной зоне улицы Вайнера, возле Храма на Крови, храма Большой Златоуст, около Дома Севастьянова и рядом с часовней святой Екатерины. Для создания украшений флористам потребуется почти 20 тысяч роз. Инициатором праздничной акции уже не первый год выступает Фонд святой Екатерины.

«В 2021 году мы делали пасхальные композиции в виде яиц из живых цветов, которые получили большой оклик и стали популярными у гостей и жителей города. Люди с удовольствием делали рядом с ними фотографии и делились ими в социальных сетях. В этом году решили продолжить традицию по оформлению прихрамовых территорий и центра Екатеринбурга пасхальными композициями из живых цветов», – рассказала заместитель директора фонда Татьяна Прусевич.

Фонд святой Екатерины по благословлению митрополита Екатеринбургского Евгения также возродил традицию доставки Благодатного огня напрямую из Иерусалима. В пасхальную ночь огонь из храма Гроба Господня будет доставлен в аэропорт Кольцово, а оттуда – на ночные пасхальные богослужения в Свято-Троицкий кафедральный собор Екатеринбурга и во все храмы митрополии.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

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