В Екатеринбурге сауну закрыли на месяц из-за жалоб соседей

Сауну «Африка» на улице Старых Большевиков в Екатеринбурге закрыли из-за антисанитарии на 30 суток.

Поводом для проверки сауны, расположенной в цокольном этаже трехэтажного жилого дома, послужили жалобы жителей района. В пресс-службе свердловского УФССП рассказали, что в сауне не контролировали качество воды в бассейне, не проводили бактериологические и паразитологические смывы с поверхностей. Чистое белье хранилось в шкафу с другими вещами, не было дезинфицирующих растворов.

Судебные приставы Орджоникидзевского района приостановили деятельность заведения на 30 суток. Входные двери опломбированы и опечатаны. Руководителя предупредили, что он не должен открывать сауну до устранения всех нарушений.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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