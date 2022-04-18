На строительство школы и больницы в новых районах Екатеринбурга направлено полмиллиарда рублей

Свердловская область получила второй транш инфраструктурного бюджетного кредита, который пойдет на строительство социальных объектов в новых районах Екатеринбурга. Почти 448 миллионов рублей потратят на больницу в Академическом, школу в Солнечном и дороги в Новокольцовском, сообщает ДИП.

Взрослая поликлиника в Академическом районе должна появиться на перекрестке улиц Академика Парина и Вавилова – в квартале «Олимпика». В одну смену новое медучреждение сможет принимать до 1200 посетителей.

Второй проект – инновационный школьный комплекс в микрорайоне Солнечном. Новый лицей рассчитан на 1200 мест. На строительство этого объекта в 2022 году уже было направлено 310 миллионов рублей.

Третья часть заемных средств пойдет на реконструкцию километрового участка улицы Новокольцовской, от Сибирского тракта до Александровского бульвара, и на строительство самого Александровского бульвара от улицы Центральной до Кольцовского тракта. Работы здесь уже ведутся.

Общий объем инфраструктурного бюджетного кредита составляет почти 12 миллиардов рублей. Свердловская область получает эти деньги частями. Федеральный кредит предоставляется региону по ставке 3% годовых на 5 лет.

«Экономический эффект, который ожидается от реализации проектов, покроет полную стоимость кредита», – сообщил в департаменте информационной политики губернатора.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2022, РИА «Новый День»