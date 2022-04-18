Банки в Екатеринбурге возобновили продажу валюты, но ажиотажа нет

Банки в Екатеринбурге возобновили продажу валюты – однако далеко не везде можно купить евро и доллары, а цена существенно отличается от курса ЦБ РФ и ММВБ.

Самый дешёвый евро можно купить в Московском кредитном банке – за 93 рубля*, а также в УбРИР – за 93,4 рубля, и Экспобанке – за 93,6, в Синарабанке – по 95,65. Также евро продают в Челиндбанке, Примсоцбанке, Меткомбанке, ВУЗ-банке и других, но дороже 100 рублей за единицу.

Аналогичная ситуация с долларами – валюту продают только в ряде банков, цены начинаются от 86 рублей за единицу.

Напомним, ранее ЦБ РФ разрешил возобновить продажу валюты населению – но только той, которая поступила в кассы с 9 апреля этого года. С 9 марта в стране действовал запрет на продажу наличных евро и долларов – такую меру Центробанк принимал для стабилизации рубля.

*здесь и далее курс приведён по данным сервиса Bankinform на момент публикации текста

Екатеринбург, Екатерина Норсеева

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