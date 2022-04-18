«Позовешь в последний бой, дядя Вова, мы с тобой», – на Урале детсадовцам дали разучивать патриотическую песню

В Екатеринбурге родители устроили скандал в детсаду в Пионерском районе, когда случайно выяснили, что их детям дали задание – выучить патриотическую песню, причем с политическим содержанием. Об этом «Новому Дню» рассказала одна из мам.

«Ребенок пришел из сада и стал петь какую-то странную песню и спрашивать, что такое «гегемон», и слова там – «Евросоюз», «Ближний Восток». В чате выяснилось, что и другие дети дома это поют, учат текст. Песню мы с родкомом нашли – и ужаснулись, она явно не для шестилеток», – рассказала агентству жительница Екатеринбурга Ольга.

Речь идет о песне, которую написал Вячеслав Антонов, а в 2017 году при участии депутата Госдумы Анны Кувычко был записан клип с хором волгоградских кадетов, что наделало много шума, и видеозапись даже комментировали в Кремле. Тогда пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков говорил, что считает трек выражением симпатий к президенту.

Екатеринбургские родители, в свою очередь, были возмущены тем, что для их детей выбрали такую песню, даже не уведомив законных представителей. К тому же, судя по их словам, выбрав политически выверенную композицию, воспитатель не стала проводить с детьми разъяснительную работу. На словах про Курильские острова мальчики начинали изображать, что они курят, а многие дети пели вместо «гегемон» слово «бегемон».

Родители обратились к воспитателю, чтобы выяснить, чем мотивирован выбор, однако та заявила, что «песня хорошая». Также выяснилось, что ее учат и в других группах этого детского сада. Все это проходило в рамках какого-то централизованного мероприятия. «В итоге ее пели только несколько детей, родители которых были не против или не знали, остальные отказались», – рассказала собеседница агентства.

«Новый День» обратился в пресс-службу мэрии города, чтобы уточнить, по чьей инициативе дети стали разучивать, как считают родители, песню не по возрасту.

Приводим текст полностью:

«Двадцать первый век настал, шар земной от войн устал,

Население шара гегемон достал,

В Евросоюзе мнения нет, Ближний Восток стонет от бед,

За океаном лишен власти президент.

А нам от северных морей вдаль до южных рубежей,

От Курильских островов до Балтийских берегов.

А на земле сей был бы мир, но если главный командир

Позовет в последний бой, дядя Вова, мы с тобой!

А что достанется тому, поколению моему,

Дать слабинку – потеряем всю страну.

А наши верные друзья – это Флот и Армия,

Память дружбы, деда красная звезда.

Не достанется гряда самураям никогда.

Грудью встанем за столицу янтаря.

Севастополь наш, и Крым для потомков сохраним.

В гавань Родины Аляску возвратим».

Екатеринбург, Екатерина Норсеева

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