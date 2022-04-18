В свердловском правительстве – новый начальник пресс-службы

В департаменте информационной политики Свердловской области – новое назначение. Начальником пресс-службы губернатора и правительства стала журналистка Елена Широкова. Эту информацию подтвердили в ДИПе.
Пресс-служба – часть ДИПа, отвечающая за освещение в СМИ деятельности областных министерств.
Добавим, что Елена Широкова ранее работала на «4 канале», «Студии 41» и «Областном телевидении».
Екатеринбург, Евгения Вирачева
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