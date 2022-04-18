Неделя в Турции по цене прошлогодней Доминиканы: сколько стоит отдых для уральцев

В этом году отпуск за рубежом, похоже, смогут позволить себе только состоятельные уральцы. Из-за отсутствия альтернатив в авиаперевозке цены на билеты и туры – огромные. На майские праздники только билет в Анталью в один конец обойдется в 63 тысячи рублей на человека, а неделя в «пяти звездах» в Турции стоит как двухнедельный отдых в Доминикане год назад.

«Цены, конечно, высокие. Особенно это касается приближающихся майских праздников. Блоки мест на ОАЭ почти у всех операторов раскуплены, можно найти еще несколько мест с вылетом 4 мая. Неделя в Дубае на двоих будет стоить от 200 тысяч рублей в отелях 4*, от 250 тысяч – в 5*. Питание – полный пансион», – рассказала «Новому Дню» турагент из Екатеринбурга Ирина Чернова.

На те же даты Турции почти не осталось. Если добавить к майским выходным отпуск, то можно отправиться в полет 7 мая. Из Екатеринбурга летает сейчас только Red Wings, но зато рейс прямой. Недельный отдых на двоих в самом простом отеле 5* в Анталье будет стоить минимум 130 тысяч рублей, если брать luxury вариант – более 220 тысяч за те же 7 дней. «В прошлом году, еще в ноябре, за такие деньги можно было отдохнуть в Доминикане две недели», – говорят агенты.

Если же вы хотите организовать майские каникулы самостоятельно, вас ждет неприятный сюрприз. Только авиабилет до Антальи (в один конец) на рейсе Red Wings на 4 мая стоит 63 тысячи рублей, на 7 мая – почти 50 тысяч. То есть «пакетом» брать дешевле: операторы успели купить билеты раньше, по более выгодной цене. На лето билет до Антальи пока стоит около 30 тысяч рублей, столько же – обратный.

Екатеринбург, Ольга Тарасова

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