На Пасху после двух лет перерыва пройдет крестный ход

В Екатеринбурге состоится традиционный Пасхальный крестный ход, который не проводился два года из-за ограничений по коронавирусу. Об этом сообщил митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Евгений.

«В Евангелии от Матфея Господь Иисус Христос говорит: «Где двое или трое собраны во Имя Мое, там и Я посреди них». Общегородской Крестный ход – это возможность для каждого верующего ощутить Пасхальную радость и поделиться ею. В былые годы шествие собирало не двух или трех, а десяток тысяч участников, становясь видимым выражением нашей веры. На Крестный ход идут семьями, дружескими компаниями, идут целыми приходами. Благодарю Господа за такую возможность и приглашаю всех разделить пасхальную радость, пройдя по центру города с благодатной апостольской вестью о том, что Христос воистину Воскрес», – прокомментировал архиерей.

Крестный ход пройдет в воскресенье, 24 апреля, от Свято-Троицкого кафедрального собора до Храма на Крови. Традиционно ради шествия верующих перекрывают дороги по ходу движения колонны, пока график ограничений не опубликован.

Как сообщал «Новый День», на этой неделе из Екатеринбурга вылетит борт до Иерусалима, организованный Фондом святой Екатерины, – Благодатный огонь от храма Гроба Господня доставят напрямую в уральскую столицу в пасхальную полночь.

Екатеринбург, Екатерина Норсеева

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