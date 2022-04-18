В Свердловской области минимальная заболеваемость Covid-19 с начала года

В Свердловской области за минувшие сутки было выявлено 270 новых случаев Covid-19 (в Екатеринбурге +121). Это минимальные показатели заболеваемости с июня 2021 года, когда было «затишье» перед третьей и самой продолжительной волной коронавируса.

Как сообщает региональный оперштаб, в больницах находятся 143 пациента в тяжелом состоянии. Из них 80 лежат в реанимациях, а 41 подключен к аппаратам ИВЛ. В состоянии средней тяжести госпитализированы 773 больных. Остальные пациенты чувствуют себя удовлетворительно и проходят лечение амбулаторно. За 18 апреля в больницу попали 11 заболевших Covid-19. Всего за сутки врачи выписали 1478 человек. Оперштаб подтвердил 4 смерти больных коронавирусом. За два года пандемии болезнь унесла жизни 10 679 свердловчан.

По данным портала стопкоронавирус.рф, Свердловская область по-прежнему находится в «красной зоне» и не выполнила ни одного из пяти критериев для получения статуса «региона, свободного от Covid-19». На 15 апреля коллективный иммунитет свердловчан составил 46,7%. Ранее «Новый День» писал, что прививочная кампания от коронавируса на Среднем Урале почти остановилась.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2022, РИА «Новый День»