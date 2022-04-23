В Екатеринбурге школьников на «Зарнице» построили буквой Z

В Екатеринбурге 100 школьников сегодня приняли участие в «Зарнице». Она прошла на полигоне «Свердловский».



Ребят выстроили буквой Z – акция прошла в поддержку спецоперации России на Украине.



Также ученики демонстрировали свои навыки и умения в сборке разборке автомата Калашникова, в перетягивании каната, в метании учебных гранат.



На полигоне была организована выставка современных образцов военной техники и стрелкового вооружения. Каждый желающий смог прокатиться на бронетранспортёре БТР-80 по труднопроходимым участкам военного полигона.

Екатеринбург, Елена Сычева

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