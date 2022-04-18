Свердловская область заключит новое соглашение с Белоруссией

Завтра в резиденции губернатора Евгения Куйвашева будет подписано соглашение о сотрудничестве между Республикой Беларусь и Свердловской областью. Подписи под документом поставят заместитель премьер-министра республики Юрий Назаров и губернатор Евгений Куйвашев.

Как сообщили в ДИПе, новое соглашение о сотрудничестве позволит открыть очередную страницу в совместной работе между сторонами. Первое соглашение между правительствами Свердловской области и республики о торгово-экономическом, научно-техническом и культурном сотрудничестве было заключено в апреле 2001 года. Документ был подписан в Екатеринбурге в присутствии президента Белоруссии Александра Лукашенко. Им были закреплены общие интересы сторон, начался диалог официальных, деловых, общественных и творческих кругов. В этом же году в Екатеринбурге открылось отделение посольства Республики Беларусь.

Сейчас в числе знаковых проектов сотрудничества – разработка Уральским дизеле-моторным заводом двигателя для самосвала «БелАЗ». Флагманом сотрудничества в сфере энергетики стал Уральский турбинный завод, который поставил на белорусские объекты генераций два десятка паровых турбин, участвовал в модернизации нескольких ТЭЦ. В 2019 году на площадке «Иннопрома» предприятие «Белэнерго», Российский экспортный центр и завод подписали меморандум о сотрудничестве, где речь идет о реализации совместных проектов до 2025 года.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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