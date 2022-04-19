Белорусы привезут на Урал еще больше продуктов и коммунальной техники (ФОТО)

Сегодня в Екатеринбурге губернатор Евгений Куйвашев и вице-премьер Республики Беларусь Юрий Назаров подписали новое соглашение о сотрудничестве между Средним Уралом и соседним государством.

Как сообщили в департаменте информполитики, Свердловская область заинтересована в сотрудничестве с белорусскими производителями при обновлении городского общественного транспорта и автопарка коммунальной техники, а также в увеличении взаимных поставок сельхозпродукции и продуктов питания. Кроме того, новая версия соглашения включает такие перспективные сферы взаимодействия, как IT, цифровая экономика, экология.

По итогам 2021 года Белоруссия заняла 7 место среди стран – ключевых торговых партнеров Свердловской области. Товарооборот вырос на 60% – до 472 млн долларов. Это самый большой показатель за последние 5 лет. На белорусских электростанциях работают двадцать паровых турбин «Уральского турбинного завода», а более 60% тракторов и комбайнов, работающих в регионе, произведены в Беларуси.

«Лично вам, Евгений Владимирович, хочу сказать спасибо за встречу не в режиме ВКС. Мы вчера прилетели, нам сразу столько всего показали, что общую картину сложить непросто. Но мои коллеги, которые здесь уже были, как будто приехали домой. Это очень важно – выстраивание человеческих отношений, они играют большую роль. У нас много вопросов, много предложений. Вы для нас – ключевой партнер», – сказал белорусский вице-премьер.



В свою очередь Евгений Куйвашев заявил, что очень ценит поддержку президента Республики Беларусь Александра Лукашенко и искренне благодарен ему за возможность прямого диалога во время визитов в Минск. «Безусловно, главное для нас направление – развитие промышленной кооперации. Многого уже удалось достичь. Уверен, что наше партнёрство будет набирать обороты. У нас для этого есть все условия», – сказал губернатор.

По мнению Юрия Назарова, промышленная кооперация, выпуск общей продукции для поставок в третьи страны может стать одной из важных точек роста развития сотрудничества. При этом снятие ковидных ограничений и запуск прямого рейса по маршруту Екатеринбург – Минск будут способствовать существенному росту деловой активности.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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